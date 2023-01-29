Главное о коронавирусе на 29 января: отмена карантина для зараженных французов, продолжение вакцинации
Вакцинация против COVID-19 продолжается
- Жители Казани по-прежнему могут пройти вакцинацию против коронавируса. На сегодняшний день доступен только «Спутник V». Вакцина есть в наличии во всех районах Казани.
- С начала 2023 года в Татарстане выявили один случай смерти от COVID-19. О нем федеральный оперштба сообщил утром 20 января.
Рост заболеваемости коронавирусом
- В России на протяжении почти недели увеличивается суточный прирост новых случаев коронавируса. Так, если 24 января федеральный оперштаб сообщал о 4 702 заболевших, то 25 января уже о 6 442. По данным на утро 26 января в стране COVID-19 заразились 7 077 человек, 27 января — 7 164, а 28 января — 7 219.
- Также на протяжении последних дней в России росла смертность от коронавируса. Утром 26 января оперштаю сообщил о 40 умерших, 27 января — о 41, а 28 января — о 42.
10 тысяч случаев смерти от COVID-19 в Японии
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 670 226 315 раз, 6 823 282 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 280 952). На второй строчке — Индия (44 683 863), на третьей — Франция (39 713 004), на четвертой — Германия (37 739 472), на пятой — Бразилия (36 791 267).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 107 645). За ними следуют Бразилия (696 742), Индия (530 740), Россия (386 992), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 087).
За время пандемии было сделано 13 265 591 518 инъекций вакцины против коронавируса.
- В январе смертность от COVID-19 в Японии впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек. С начала 2023 года в стране умерли 10 124 зараженных. Рост смертности от коронавируса там наблюдается с начала прошлого месяца.
- Министерство здравоохранения Франции в связи с «благоприятной эпидемической обстановкой» с 1 февраля отменяет обязательный карантин для зараженных коронавирусом. С начала следующего месяца «систематическая изоляция лиц с положительным результатом теста на COVID-19 и проведение теста на второй день после уведомления о контакте с больным для тех, у кого нет симптомов, больше не потребуются».
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