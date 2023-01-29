Сегодня в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов, в некоторых районах опустится туман

В воскресенье, 29 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-западный, южный ветер. Как прогнозируют в Гидрометцентре республики, в отдельных районах РТ можно будет увидеть туман.

Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах — гололедица.

В Казани будет облачная погода с прояснениями. В некоторых частях города опустится туман. Также возможен небольшой снег. В столице республики синоптики прогнозируют от -2 до -4 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 30—31 января, вновь пройдет небольшой снег. Ночью в понедельник похолодает до -12..-17 градусов, днем температуры воздуха составят от -5 до -10°С.

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Айрат Назипов