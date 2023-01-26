В конце января в Татарстане ожидается снег и до -17 градусов ночью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце января ожидается снег и метели. Днем температуры воздуха повысятся до -3 градусов, а ночью опустятся до -17°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 27 января, местами в Татарстане пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможны усиления порывов юго-западного ветра до 15—16 м/с и слабая метель. Ночью прогнозируется от -5 до -10 градусов, днем — от -3 до -8°С.

В выходные, 28 и 29 января, в Татарстане также ожидается небольшой снег. Ночью в субботу температуры опустятся до -6..-11 градусов, а при прояснениях до -16°С, в воскресенье — от -8 до -13°С, в низких местах до -17°С.

Днем в субботу ожидается от -3 до -8°С. В воскресенье дневные температуры составят от -5 до -10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 30—31 января, вновь пройдет небольшой снег. Ночью в понедельник похолодает до -12..-17 градусов, днем температуры воздуха составят от -5 до -10°С.

Ночью во вторник, 31 января, прогнозируется от -6 до -11 градусов. Днем ожидается от -3 до -8°С.



Сегодня в отдельных районах Татарстана наблюдается небольшой снег. В полдень зафиксировано от -3 до -8 градусов, на крайнем востоке — до -10°С.

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Татьяна Демина