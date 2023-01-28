Казанский «Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов»

Казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов из Казани. Об этом говорится в телеграм-канале ФК «Рубин».

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Победу казанским футболистам принесли голы Егора Тесленко и Александра Ломовицкого.

21 января «Рубин» одержал победу в контрольном матче против болгарского клуба «Берое». Игра завершилась со счетом 2:0. Отмечалось, что в первом игровом отрезке счет открыл Джоэль Фамейе, который забил гол еще на 17-й минуте. Преимущество «Рубина» было увеличено на 67-й минуте игры благодаря Камилю Муллину.

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Антон Гаврилов