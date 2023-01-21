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Казанский «Рубин» победил во втором матче сборов в Турции

13:29, 21.01.2023
Казанский «Рубин» победил во втором матче сборов в Турции
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу в контрольном матче против болгарского клуба «Берое». Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба команды.

В первом игровом отрезке счет открыл Джоэль Фамейе, который забил гол еще на 17-й минуте. В том же тайме казанский полузащитник Александр Зотов был удален с поля из-за конфликта с капитаном «Берое». Стоит отметить, что оба игрока получили красные карточки. Преимущество «Рубина» было увеличено на 67-й минуте игры благодаря Камилю Муллину.

Следующий матч пройдет 28 января против команды из РПЛ «Крылья Советов».

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, на этой неделе «Рубин» уже обыграл тольяттинский «Акрон» в первом матче сборов. Игра закончилась со счетом 4:2. В составе «Рубина» отличились Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. В ФК «Акрон» голы забили Карим Гираев и Максим Палиенко.

Расписание контрольных матчей «Рубина»:

  • 18 января. «Рубин» — «Акрон»;
  • 21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);
  • 28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;
  • 1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);
  • 5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;
  • 12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;
  • 16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;
  • 19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;
  • 20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;
  • 26 февраля. «Рубин» — «Шинник».

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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