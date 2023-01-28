Михаил Саакашвили отказался от услуг грузинских медиков

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от услуг грузинских медиков, которые предложили ему пройти специальную терапию, целью которой заключается в сохранении жизненных функций организма. Об этом рассказал директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, сообщает «Интерфакс».

— Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу, — сообщил он.

Фото: ru.wikipedia.org / James Fimley

Чхаидзе также подчеркнул, что Саакашвили в последние дни стал хуже питаться.

— Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов, — отметил Чхаидзе.

24 января сообщалось, что Саакашвили, который находится в клинике, заразился COVID-19. Адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе отмечал, что Саакашвили из-за своего состояния здоровья терял сознание.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов