Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -7 градусов

В субботу, 28 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-западный, западный ветер. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С, в Набережных Челнах — от -3 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 30—31 января, вновь пройдет небольшой снег. Ночью в понедельник похолодает до -12..-17 градусов, днем температуры воздуха составят от -5 до -10°С.



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Татьяна Демина