В Казани по итогам 2022 года вырос спрос на услуги бухгалтеров, консультантов и юристов

Фото: realnoevremya/Максим Платонов

По итогам 2022 года в Казани на 12% вырос спрос на услуги бухгалтеров. Не мене популярны у работодателей и услуги юристов — их ищут на 33% чаще. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков платформы «Авито Услуги».

Исследование показало, что в целом по России спрос на бухгалтеров вырос на 27%. В Казани особой популярностью пользовались следующие услуги — бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юридических лиц, ведение бюджетов организации и составление отчетной документации, а также регистрация ООО и ИП.

Также аналитики выяснили, что в России спрос на юристов вырос на 44%. Среди жителей столицы Татарстана особенно востребованные были следующие юридические услуги — сопровождение бизнеса, помощь в составлении договоров, исков, претензий и заявлений. Не менее популярны у казанцев были и консультации по разного рода по правовым вопросам как для юридических, так и физических лиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, в Казани по итогам 2022 года на 109% вырос спрос на услуги консультантов по различным финансовым и юридическим вопросам.

21 января сообщалось, что в 2022 году у казанцев большим спросом пользовались услуги мастеров по педикюру и маникюру. 75% жителей РТ признались, что их в прошлом году стали больше интересоваться услугами парикмахеров и стилистов. Также на 53% вырос спрос на услуги визажистов.

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Антон Гаврилов