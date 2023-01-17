Гражданам ЕАЭС запретили находиться в Казахстане больше 90 дней без визы

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь те, кто приезжает в Казахстан без визы, могут оставаться в республике до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для того чтобы остаться в Казахстане по истечении 90-дневного срока, россиянам придется оформлять вид на жительство, временную регистрацию или гражданство.

Фото: realnoevremya.ru

До изменений ограничений на пребывание в Казахстане не было. Иммигранты могли выехать из страны и снова въехать в нее, чтобы счет дней пребывания «обнулился».

В октябре «Реальное время» писало, что за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан.



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Айрат Назипов