Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием

Япония ввела новые санкции в отношении России. В страну запрещен экспорт товаров, связанных с производством химического оружия. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

— В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира... мы решили реализовать... запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием, — приводит RT заявление ведомства.

Также власти расширили санкционный список юрлиц, в отношении которых ввели экспортные ограничения — в него внесли еще 20 российских организаций. В перечне оказались: АО «Мосэлектронпроект» («дочка» ОАО «Российская электроника»), НПО «Эталон», АО «Информакустика» (входит в «Ростех»), Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (ИТЭФ), завод «Салют». Санкции вступают в силу с 3 октября.



В июле японские власти расширили санкции против России и Белоруссии, внеся в список еще 90 физлиц и организаций. Тогда ограничительные меры ввели против вице-премьера России Дмитрия Григоренко, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова и главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, а еще виолончелиста Сергея Ролдугина.



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Татьяна Леухина