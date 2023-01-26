В Казани госпитализировали снесшего забор водителя троллейбуса

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Сегодня вечером на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина в Казани троллейбус врезался в забор. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

— По предварительным данным, троллейбус был подрезан другим автотранспортом, и чтобы уйти от столкновения с автомобилями, водитель троллейбуса вырулил в сторону забора. Пострадавших в салоне троллейбуса нет, водитель получил травму и был госпитализирован на карете скорой помощи в медучреждение города, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД и транспортной безопасности МУП «Метроэлектротранс».

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов