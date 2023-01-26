После смертельного ДТП с автобусом в Татарстане возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Богдан». Речь идет о ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, следовавшего в сторону Куйбышевского Затона, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказал старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в результате аварии погиб водитель легковушки. Еще пять пассажиров автобуса получили различные травмы.

Фото: ГИБДД Татарстана

Отметим, что авария произошла сегодня в Камско-Устьинском районе Татарстана. В салоне автобуса находились восемь человек. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, в больницу доставили троих пострадавших.

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Айрат Назипов