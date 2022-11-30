РЭО предложило обязать производителей электронных сигарет заняться их переработкой

Электронные сигареты предложили включить в перечень товаров, подлежащих переработке в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), которые будут обязаны их утилизировать или платить экологический сбор, заявили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

— В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2 тыс. тонн. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет, — заявил гендиректор Российского экологического оператора (ППК «РЭО») Денис Буцаев.

В пресс-службе также объяснили, что на переработку устройства не направляются из-за невозможности отбора таких отходов из общего потока: они слишком мелкие для отбора, а также состоят из множества компонентов — металла, пластика, аккумулятора и ваты. Однако каждый элемент электронной сигареты можно переработать.

— Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации, — объяснил Денис Буцаев.

В пресс-службе также отметили, что «каждая седьмая электронная сигарета в 2021 году была произведена в России нелегально». А это, в свою очередь, может грозить тем, что такие устройства могут содержать трудно перерабатываемый вид пластика.

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Илина Хакимова