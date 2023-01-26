Сегодня в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов

В четверг, 26 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. В Казани температуры воздуха составят от -3 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, местами — до -20 °С. Днем прогнозируется от -5 до -10 °С.



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Татьяна Демина