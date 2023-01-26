Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и гололеде

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий с сегодняшнего и до завтрашнего вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу, с 18 часов 26 января и до 18 часов 27 января в Татарстане местами ожидаются: сильный ветер порывами до 16 метров в секунду, слабая метель. Вечером и ночью возможен гололед.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха — от -3 до -8 градусов.

В пятницу и субботу в Татарстане установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, местами — до -20°С. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.



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Максим Кокунин