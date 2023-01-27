Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

В пятницу, 27 ноября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, в том числе мокрый.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. В Казани прогнозируется от -3 до -5 °С, в Набережных Челнах — от -3 до -7 °С.

В отдельных районах Татарстана возможна слабая метель. Порывы юго-западного ветра могут усиливаться до 16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце января ожидается снег и метели. Днем температуры воздуха повысятся до -3 градусов, а ночью опустятся до -17 °С.

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Татьяна Демина