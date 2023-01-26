В Казани за 7 лет вдвое выросло количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ежегодно в Казани увеличивается количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников. В 2022 году на региональном этапе призовые места заняли 735 учеников — на 87 больше, чем годом ранее, рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

По его словам, на всероссийском этапе, по сравнению с 2021 годом, количество призеров увеличилось на 27 и составило 142 школьника. В целом за 7 лет количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников выросло практически в 2 раза — с 72 до 142.

Результаты олимпиад обычно представляют в рейтингах интернет-ресурсов: в качестве показателя учитывают соотношение количества дипломов на 100 тысяч населения региона. Казань в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга не имеет статуса региона, поэтому не входит в данные рейтинги.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Используя эту методологию, мы видим, что столица Татарстана в 2022 году по результатам олимпиад школьников не уступает Москве, — приводит слова Ризванова пресс-служба мэрии.

За пять лет число получателей гранта и объем выделенных средств значительно увеличились: в 2016 году вознаграждение получили 495 школьников и 338 педагогов, а в 2022 году — 1007 учеников и 514 педагогов, добавил он.

В сентябре «Реальное время» писало о награждении казанских учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад. В общей сложности им выделили 9,1 млн рублей. Размер вознаграждения определяли по результату ученика.

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Айрат Назипов