Известному музыканту татарстанского оркестра запретили выезжать на гастроли за пределы России из-за долгов

Известный музыкант из татарстанского оркестра задолжал алименты. Он не заплатил своему ребенку почти 1,5 миллиона рублей, рассказали в ГУФССП России по РТ.

Мужчина несколько лет игнорировал решение суда. При этом его неоднократно предупреждали о необходимости погасить долг. В конечном счете артисту запретили покидать пределы страны и наложили арест на его банковские счета.

— Меры оказали воздействие. Особенно — запрет на выезд из страны. Из-за этого должник мог лишиться работы: он бы очень сильно подвел своих коллег, потому что не смог бы гастролировать. Гражданин перечислил алименты в размере почти 1,5 миллиона рублей и оплатил исполнительский сбор в размере 112,5 тысячи рублей, — рассказали приставы.

За 2022 год судебные приставы Татарстана перечислили в республиканский бюджет 2,1 млрд рублей. Эти деньги взысканы по налоговым платежам.

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Айрат Назипов