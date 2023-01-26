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Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что страна ведет боевые действия за интересы Запада

09:30, 26.01.2023
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что страна ведет боевые действия за интересы Запада
Фото: kremlin.ru (архив)

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что армия киевского режима ведет боевые действия за интересы Запада. Его слова приводит RT.

— Эта война ведётся не за Украину, а за интересы Запада — США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины... своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией, — сказал он.

Медведчук также раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что не все жители страны поддерживают его риторику.

Фото: кадр из интервью

— Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так. Кроме анти-России, на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которые сложились сегодня, — добавил политик.

Напомним, Виктор Медведчук возглавлял политический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его задержали в апреле. Тогда политик обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

В конце сентября Медведчук был освобожден. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

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Айрат Назипов
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