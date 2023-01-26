Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что страна ведет боевые действия за интересы Запада

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что армия киевского режима ведет боевые действия за интересы Запада. Его слова приводит RT.

— Эта война ведётся не за Украину, а за интересы Запада — США, Британии и многих других стран, которые выясняют отношения с Россией и сделали из Украины... своего рода полигон, плацдарм для такого противостояния с Россией, — сказал он.

Медведчук также раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что не все жители страны поддерживают его риторику.

Фото: кадр из интервью

— Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так. Кроме анти-России, на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которые сложились сегодня, — добавил политик.

Напомним, Виктор Медведчук возглавлял политический совет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его задержали в апреле. Тогда политик обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

В конце сентября Медведчук был освобожден. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

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Айрат Назипов