«Нефтехмик» уступил «Амуру»
«Нефтехмик» уступил «Амуру» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.
У нижнекамцев в третьем периоде забил Михаил Назаров.
В рамках регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ» хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл «Авангард». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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