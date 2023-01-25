Новости спорта

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехмик» уступил «Амуру»

22:15, 25.01.2023
«Нефтехмик» уступил «Амуру»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехмик» уступил «Амуру» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.

У нижнекамцев в третьем периоде забил Михаил Назаров.

Фото: ХК «Нефтехимик»

В рамках регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ» хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл «Авангард». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также