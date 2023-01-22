ХК «Нефтехимик» обыграл омский «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В рамках регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ» хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл «Авангард». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу на шестой минуте встречи забросил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров. Спустя еще 5 минут его партнер Ансель Галимов удвоил преимущество хозяев. Гости отыграли одну шайбу под занавес первого периода. Гол забил Сергей Толчинский. Больше голов зрители не увидели.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Напомним, в пятницу нижнекамцы на своем льду уверенно расправились с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч «Фонбет Чемпионат КХЛ» сезона 2022/23 закончился со счетом 5:2.

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Айрат Назипов