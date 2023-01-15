В Татарстане за 11 месяцев зарегистрировали 13,3 тысячи разводов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане брак расторгли 13 327 раз. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество разводов сократилось на 2,4%, следует из данных Росстата.

По количеству зарегистрированных в январе — ноябре 2022 года разводов Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Лидером оказалась Башкирия, где за 11 месяцев прошлого года брак расторгли 15 918 раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО за январь — ноябрь 2022 года зарегистрировали 110 563 развода. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их количество увеличилось на 0,9%.

Напомним, в ноябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 304 развода. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года их количество увеличилось на 19,7%.



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Татьяна Демина