Татарстан лидирует в Поволжье по числу заключенных за январь — ноябрь 2022-го браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по ноябрь 2022 года в Татарстане брак зарегистрировали 25 476 раз. Это самое большое количество среди 14 регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Росстата.

По сравнению с январем — ноябрем 2021 года число регистраций брака в Татарстане выросло на 11,4%. За указанный период поженились 22 875 пар.

Количество зарегистрированных браков выросло во всех регионах ПФО. Заметнее всего оно увеличилось в Саратовской области — на 20,9% по сравнению с январем — ноябрем 2021 года, до 14 419.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО за январь — ноябрь 2022 года брак зарегистрировали 173 751 раз. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, за ноябрь 2022 года в Татарстане брак заключили 2 496 раз. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поженились 1 315 пар.



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Татьяна Демина