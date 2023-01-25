В казанских вузах обучаются студенты из более 70 стран

Пресс-служба казанской мэрии озвучила статистику по количеству студентов, обучающихся в столице Татарстана. По их сведениям, в вузах учатся иностранцы из более 70 стран.

По информации исполкома, практически половина молодежи Казани — студенты. 35% из них приехали в город из других регионов России.



realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

«Реальное время» опубликовало большой текст в честь Дня студента. Согласно анализу, в 2021 году самой популярной специальностью в вузах Татарстана стало образование и педагогические науки. До этого на протяжении двух лет, в 2019-м и 2020-м, лидировали экономика и управление, а образовательные программы для будущих учителей занимали по востребованности среди поступивших лишь второе место.



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Айрат Назипов