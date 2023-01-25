Роскомнадзор рассказал, из-за чего произошел сбой в работе App Store

Сбой в работе магазина приложений App Store и других иностранных сервисов произошел из-за неполадок в иностранном CDN (Сеть доставки контента). Об этом рассказали в Роскомнадзоре, сообщают «Известия».

— По информации ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. — прим. ред.), недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно, — сказано в сообщении ведомства.

Сегодня сообщалось о том, что в работе магазина приложений App Store произошел сбой. Из-за неполадок у некоторых пользователей не работали и другие сервисы Apple.



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Антон Гаврилов