В Казани за 2022 год вырос средний чек на серебряные украшения

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%. Отрицательная динамика продаж изделий из данного материала была зафиксирована только в Санкт-Петербурге (-2,6%). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ювелирной компании Sokolov.

— В 2022 году продажи серебряных украшений в штуках в России выросли на 25,7% по сравнению с 2021 годом. Драйверами роста выступили регионы — лидерами по темпам роста продаж серебра стали Ростов-на-Дону (+292,1%), Челябинск (+287,5%), Пермь (+182,6%), Уфа (+165,0%) и Тюмень (+146,0%). В Москве продажи серебра увеличились лишь на 1%, — сообщили в компании.



Фото: pixabay.com

Также отмечается, что чаще всего россияне приобретали серебряные украшения в марте и августе. Меньше всего ювелирные изделия из серебра покупали в апреле и мае. Помимо этого, исследование показало, что в целом по стране россияне чаще всего приобретали серебряные цепи (29%). 25% респондентов покупали серьги, кольца (22%), браслеты (7%), подвески и колье (по 4%).

— Россияне предпочитают украшения из серебра без вставок (50%), еще треть покупали серебряные украшения с фианитами, 19% — с полудрагоценными камнями. С драгоценными камнями серебряные украшения предпочитают около 2% россиян. Больше других драгоценные камни любят в Саратове, — рассказали в компании.



Средний чек на серебряные украшения вырос по сравнению с 2021 годом на 4% и составил 1 560 рублей.

Напомним, что по итогам первых 9 месяцев 2022 года Казань заняла 5-е место среди городов-миллионников России по тратам на ювелирные украшения. Как сообщает аналитический центр Sokolov, за этот период жители города потратили на украшения 2,4 миллиарда рублей.

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Антон Гаврилов