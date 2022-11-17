По итогам 9 месяцев Казань заняла 5-е место по тратам на ювелирные украшения

По итогам первых 9 месяцев 2022 года Казань заняла 5-е место среди городов-миллионников России по тратам на ювелирные украшения. Такие данные приводит аналитический центр Sokolov.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

За этот период жители города потратили на украшения 2,4 миллиарда рублей. Тем самым столицу Татарстана на одну позицию обогнал Нижний Новгород. Там эта сумма больше на 0,3 миллиарда рублей. В топ-3 вошли Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Здесь траты на такие товары составили 3,6, 3,3 и 3,1 миллиарда рублей соответственно.

Кроме того, средний чек в ювелирных магазинах Казани вырос на 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Он достиг 5,698 рубля.

Напомним, в Татарстане замедлился рост цен на ювелирные изделия из-за снижения затрат производителей. Снижение биржевых цен на золото сократило затраты производителей ювелирных изделий. Такая ситуация повлияла на замедление роста цен на их продукцию.

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Елизавета Пуншева