Большинство россиян поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Большинство опрошенных россиян — 79% — поддерживают законопроект о запрете деятельности коллекторов. С результатами исследования сервиса SuperJob ознакомилась «Газета.Ru».

Основная масса тех, кто выступает за запрет деятельности коллекторов, имеют опыт кредитования. По словам респондентов, коллекторские организации часто действуют «незаконными и полукриминальными методами».

Фото: duma.gov.ru

При этом против предложения выступили 4% опрошенных.

На прошлой неделе депутаты Госдумы представили законопроект о запрете работы коллекторских организаций в России. Кроме того, предложено запретить привлечение кредиторами третьих лиц, которые вынуждают должников отдавать деньги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева