Большинство россиян поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности
Большинство опрошенных россиян — 79% — поддерживают законопроект о запрете деятельности коллекторов. С результатами исследования сервиса SuperJob ознакомилась «Газета.Ru».
Основная масса тех, кто выступает за запрет деятельности коллекторов, имеют опыт кредитования. По словам респондентов, коллекторские организации часто действуют «незаконными и полукриминальными методами».
При этом против предложения выступили 4% опрошенных.
На прошлой неделе депутаты Госдумы представили законопроект о запрете работы коллекторских организаций в России. Кроме того, предложено запретить привлечение кредиторами третьих лиц, которые вынуждают должников отдавать деньги.
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