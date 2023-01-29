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Большинство россиян поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности

22:29, 29.01.2023
Большинство россиян поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Большинство опрошенных россиян — 79% — поддерживают законопроект о запрете деятельности коллекторов. С результатами исследования сервиса SuperJob ознакомилась «Газета.Ru».

Основная масса тех, кто выступает за запрет деятельности коллекторов, имеют опыт кредитования. По словам респондентов, коллекторские организации часто действуют «незаконными и полукриминальными методами».

Фото: duma.gov.ru

При этом против предложения выступили 4% опрошенных.

На прошлой неделе депутаты Госдумы представили законопроект о запрете работы коллекторских организаций в России. Кроме того, предложено запретить привлечение кредиторами третьих лиц, которые вынуждают должников отдавать деньги.

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Елизавета Пуншева
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