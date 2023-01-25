КАМАЗ протестирует беспилотные перевозки грузов на трассе М-11 «Нева»

В ПАО «КАМАЗ» заявили о начале работ по реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры». В рамках этого проекта по федеральной трассе М-11 «Нева» будут тестироваться беспилотные грузоперевозки, сообщили в пресс-службе компании.

— ПАО «КАМАЗ» продолжает работу в высокотехнологичных отраслях. Несмотря на санкции, компания продвигается вперед в реализации стратегических проектов и обеспечении технологического суверенитета России. Сегодня лидер российского грузового машиностроения готовится к тестированию беспилотных автомобилей на трассе М-11 «Нева», — отмечается в сообщении.

В конце прошлого года по трассе проехали автомобили КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54907, была отсканирована дорога. Сейчас идут работы по созданию высокоточной цифровой карты дороги. Это обеспечит безопасное движение автомобилей-роботов, а также позволит им иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге, рассказали представители предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

— Высокоточная карта также позволит автомобилю иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге: знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды и т. д. Все это в совокупности даст автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных манёвров, — написано в публикации.

Кроме того, продолжаются испытания беспилотных транспортных средств в Татарстане, на маршрутах Набережные Челны — Казань, Набережные Челны — Нижнекамск. С марта текущего года челнинская компания планирует проводить регулярные поездки по трассе на двух автомобилях. В третьем квартале к ним присоединятся еще три автомобиля.

Напомним, что КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году. В прошлом году на эти цели было заложено более 14 млрд рублей.



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Айрат Назипов