КАМАЗ в 2023 году инвестирует в развитие 20 миллиардов рублей

ПАО «КАМАЗ» планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году, сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на пресс-конференции.



— Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей. В этом году было 14 млрд рублей, но около 15 млрд рублей мы потратим, сейчас проходят заключительные финансовые операции — сказал он.

Когогин упомянул, что, несмотря на сложности уходящего года, реализацию инвестпрограммы не останавливали. В следующем году компания увеличит инвестпрограмму на треть в годовом выражении. КАМАЗ практически завершает ранее запланированную программу, остался только проект по освоению мостов. Дальше компания планирует пойти по пути наращивания мощностей.

Фото: kamaz.ru

КАМАЗ по итогам 2022 года выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной техники — 906 газомоторных автомобилей (включая 682 магистральных тягача поколения К4) и почти 800 автобусов на метане. Так, достигнув показателя почти в 800 произведенных в текущем году газомоторных автобусов, КАМАЗ выйдет на рекорд. В результате предприятие выбилось в лидеры российского рынка таких автобусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко