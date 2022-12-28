КАМАЗ в 2023 году инвестирует в развитие 20 миллиардов рублей
ПАО «КАМАЗ» планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году, сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на пресс-конференции.
— Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей. В этом году было 14 млрд рублей, но около 15 млрд рублей мы потратим, сейчас проходят заключительные финансовые операции — сказал он.
Когогин упомянул, что, несмотря на сложности уходящего года, реализацию инвестпрограммы не останавливали. В следующем году компания увеличит инвестпрограмму на треть в годовом выражении. КАМАЗ практически завершает ранее запланированную программу, остался только проект по освоению мостов. Дальше компания планирует пойти по пути наращивания мощностей.
КАМАЗ по итогам 2022 года выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной техники — 906 газомоторных автомобилей (включая 682 магистральных тягача поколения К4) и почти 800 автобусов на метане. Так, достигнув показателя почти в 800 произведенных в текущем году газомоторных автобусов, КАМАЗ выйдет на рекорд. В результате предприятие выбилось в лидеры российского рынка таких автобусов.
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