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На пороховом заводе в Казани снова пройдут испытания — ожидается 30 выстрелов

09:57, 25.01.2023
На пороховом заводе в Казани снова пройдут испытания — ожидается 30 выстрелов
Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанцев предупредили о сегодняшних выстрелах на полигоне порохового завода — всего ожидается ориентировочно 30 залпов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— Сегодня Казанский пороховой завод продолжает испытания изделий на полигоне предприятия, — говорится в сообщении.

Пороховой завод расположен на улице 1 Мая, 26а. В баллистическом кабинете полигона фабрики или на его открытой площадке сжигания регулярно проводятся испытания продукции.

Напомним, испытания проходили на заводе и 8 декабря 2022 года.

В рамках программы реконструкции и технического перевооружения Казанский пороховой завод увеличит производственные мощности по выпуску нитратов целлюлозы и порохов. Этот объект станет первым этапом реконструкции оборонного производства. Кроме того, модернизация коснется также вспомогательного производства нитратов целлюлозы и очистных сооружений завода.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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