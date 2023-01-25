На пороховом заводе в Казани снова пройдут испытания — ожидается 30 выстрелов
Казанцев предупредили о сегодняшних выстрелах на полигоне порохового завода — всего ожидается ориентировочно 30 залпов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
— Сегодня Казанский пороховой завод продолжает испытания изделий на полигоне предприятия, — говорится в сообщении.
Пороховой завод расположен на улице 1 Мая, 26а. В баллистическом кабинете полигона фабрики или на его открытой площадке сжигания регулярно проводятся испытания продукции.
Напомним, испытания проходили на заводе и 8 декабря 2022 года.
В рамках программы реконструкции и технического перевооружения Казанский пороховой завод увеличит производственные мощности по выпуску нитратов целлюлозы и порохов. Этот объект станет первым этапом реконструкции оборонного производства. Кроме того, модернизация коснется также вспомогательного производства нитратов целлюлозы и очистных сооружений завода.
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