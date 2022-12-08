Сегодня на Казанском пороховом заводе проходят испытания продукции

Читатели «Реального времени» сообщили о громких звуках хлопка, доносящихся со стороны Казанского порохового завода. В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали изданию, что на территории предприятия проходят плановые испытания.

Пороховой завод расположен на улице 1 Мая, 26а. В баллистическом кабинете полигона фабрики или на его открытой площадке сжигания регулярно проводятся испытания продукции.

Последний раз о плановом тестировании изделий порохового завода сообщалось 14 июня, 18 мая и 29 марта.

Фото: pxhere.com

Казанский пороховой завод был основан в 1788 году по именному указу императрицы Екатерины II. Многопрофильное предприятие выпускает продукцию специального, гражданского и двойного назначения. Завод является крупнейшим в России производителем пироксилиновых порохов для метательных зарядов и боеприпасов практически ко всем видам вооружения, а также гражданской продукции: охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлоза, лаковые коллоксилины, клеи, лакокрасочные материалы.

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Максим Кокунин