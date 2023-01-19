Казань вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий на поезде в январе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала одним из самых востребованных направлений для железнодорожных путешествий в январе этого года, заняв пятое место в рейтинге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса бронирований билетов OneTwoTrip.



Больше всего поисковых запросов — по Москве (29,7%), на втором месте Санкт-Петербург (23,5%), третье место у Сочи (9,3%).

За ними следуют Минеральные Воды и столица Татарстана. Во второй пятерке — Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Казань вошла в перечень самых востребованных направлений для путешествий на автобусе в первый месяц 2023 года.

В Татарстане в период новогодних праздников туристический поток составил 160 тысяч человек, что превышает показатель годом ранее на 13%. Самыми посещаемыми местами стали Кремль (190 тысяч человек, +18% к предыдущему году), остров-град Свияжск (38 тысяч человек, +17%), Великий Болгар (9,5 тысячи человек, +31%), Елабуга (7,5 тысячи человек, +10%).

В столицу Татарстана в новогодние каникулы прилетели туристические чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга (по четыре рейса). 2 января в Казань прибыл туристический поезд из Саратова.

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Маргарита Головатенко