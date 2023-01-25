Главное о коронавирусе на 25 января: Михаил Саакашвили заразился COVID-19, ВОЗ определит новый статус вируса

За неделю охват тестированием на коронавирус в Татарстане составил 164,6 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 60 человек. Всего на 25 января в республике зарегистрировано 194 804 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 192 083 человека, за минувшие сутки — 30. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 37 человек.



По состоянию на 25 января в Татарстане проведено 8 354 036 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 651 исследование. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 164,6.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кинорежиссера Никиту Михалкова выписали из больницы

За последние сутки в России выявили 6 442 случая коронавируса, выздоровели 5 542 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 910 020, а выздоровевших — до 21 321 174. Госпитализировали за сутки 899 человек. Умерли за сутки 44 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 394 821 человек.



Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что в столице улучшилась эпидемиологическая ситуация. При этом специалист призвала не забывать делать прививки. По словам Лысенко, особенно важно вакцинироваться гражданам с хроническими заболеваниями. Она также подчеркнула, что для таких пациентов ситуация остается опасной.

Есть маленькая вероятность того, что появится новый агрессивный штамм COVID-19, заявил врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. При этом специалист также подчеркнул, что будут появляться другие штаммы коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и уже поговорил с родными, сообщают «Известия». Отмечается, что у спортсмена уменьшилось поражение легких. Сейчас фигурист находится в сознании. Однако врачи продолжают вводить ему снотворное. Такие меры принимаются для того, чтобы организм Костомарова мог отдохнуть и полностью восстановился.

10 гандболисток китайского клуба «Феникс» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Отмечается, что команда должна была провести матч с российским клубом «Астраханочка». Датой соревнований значилось 25 января. Из-за сложившейся ситуации ФГР решила не проводить встречу команд. В итоге китайскому клубу засчитали техническое поражение со счетом 0:10.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы, однако требуется время на реабилитацию организма. Об этом он написал в телеграм-канале «Бесогон». В публикации Михалков выразил слова благодарности всем тем, кто его поддерживал в период болезни.

На Украине выявили первый случай заражения «кракеном»

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 669 264 109 раз, 6 741 983 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 078 124). На второй строчке — Индия (44 683 430), на третьей — Франция (36 697 613), на четвертой — Германия (37 701 193), на пятой — Бразилия (36 751 410).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 105 176). За ними следуют Бразилия (696 485), Индия (530 737), Россия (386 829, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 955).



За время пандемии было сделано 13 243 109 214 инъекций вакцины против коронавируса.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в клинике, заразился COVID-19. Об этом у себя в соцсетях написал его адвокат Шалва Хачапуридзе. Накануне он также сообщил, что Саакашвили вновь потерял сознание.

На Украине выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «кракен». Об этом накануне рассказали в Минздраве страны. По информации ведомства, вирус выявили в Сумской области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе проведет собрание, на котором будет определен новый статус COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В своей речи он также подчеркнул, что до сих пор обеспокоен вопросом роста числа смертей и эпидемиологической обстановкой во многих странах.

Он также заявил, что с начала декабря растет смертность от COVID-19. Глава ВОЗ подчеркнул, что от вируса за последние восемь недель скончалось более 170 тысяч человек. При этом он отметил, что 3 года назад ситуация была хуже. По словам Гебрейесуса, сейчас мир находится «ясно в лучшей ситуации».

Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения Таиланда намерено создать в каждой провинции страны хотя бы по одному центру вакцинации от COVID-19 для иностранных туристов. Об этом сообщил глава национального агентства по контролю за эпидемиями Опас Карнкавинпонг. По его словам, данная услуга будет добровольной. Он пояснил, что приезжим на выбор предоставят два вида вакцин. Турист, пожелавший сделать прививку вакциной AstraZeneca, должен будет заплатить за нее 800 батов (примерно 24 доллара). Тем, кто пожелает привиться вакциной Pfizer, нужно будет отдать 1000 батов (около 30 долларов). Помимо этого, приезжие граждане должны будут внести плату за медуслуги — она составит 380 батов (12 долларов).

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Антон Гаврилов