В текущем году в Татарстане проведут капремонт 716 многоквартирных домов

В текущем году в Татарстане будут капитально отремонтированы 716 многоквартирных домов общей площадью 4,3 млн квадратных метров. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

По его словам, финансовый объем масштабной программы капитального ремонта определен на уровне 6,1 млрд рублей. На сегодня торги состоялись по 84 многоквартирным домам — на замену 219 лифтов, а также по 46 многоквартирным домам — на выполнение строительно-монтажных работ, уточнил министр.

Кроме того, Айзатуллин сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Он отметил, что программа должна быть завершена до конца 2023 года. Согласно ее плану, необходимо расселить 102 помещения общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров, расположенных на территории 10 районов республики, подытожил глава Минтстроя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале года в Минстрое Татарстана сообщили, что работы по капремонту в 2023 году затронут 159 110 жителей в 42 муниципальных образованиях республики. Вместе с этим Кабмин Татарстана повысил с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он составит 6,95 рубля.



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Максим Кокунин