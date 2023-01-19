Названы самые высокооплачиваемые вакансии за январь в Казани

В Казани вакансия менеджера по b2b-продажам за январь стала самой высокооплачиваемой. Зарплата специалистов этой сферы — 112 тысяч рублей в месяц. В перечень задач работника входят работа с холодными звонками, консультация по тарифным планам и пользованию услуг и наращивание базы клиентов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Второе место по размеру финансового жалования отводится вакансии водителя-экспедитора. Зарплата специалиста — 100—130 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На третьем месте вакансия электрогазосварщика с опытом работы от 1 года. Работодатель предлагает специалистам данной должности зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Более того, соискателям обещают официальное трудоустройство, бесплатные вахтовые автобусы по городу, собственную столовую на территории предприятия и полный соцпакет.

В списке лучших январьских вакансий также оказалась профессия менеджера по продажам (зарплата от 80 тысяч рублей в месяц) и управляющего магазином — работодатель обещает денежное жалование на сумму в 90 тысяч рублей в месяц.



Напомним, в конце июня 2020 года сервис Superjob отобрал топ-вакансии на рынке труда в Казани. В пятерке лидеров оказались следующие вакансии: директор обувного магазина, врач-анестезиолог-реаниматолог, программист-разработчик для HCL (IBM) Notes, старший менеджер по операционному планированию и программист в «1C».



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Антон Гаврилов