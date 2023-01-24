Ввоз автомобилей в Татарстан из третьих стран вырос в 11,7 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году граждане ввезли в Татарстан 117 машин для личного пользования из третьих стран. По сравнению с предыдущим годом это число выросло в 11,7 раза, сообщил начальник Татарстанской таможни генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.



Из стран ЕАЭС граждане за прошлый год ввезли в Татарстан 2 255 автомобилей. Для сравнения, в 2021-м их было всего 137.

Почти половину машин ввезли в Татарстан из Казахстана — 1 025, что в 205 раз больше, чем в 2021 году (5). Из Белоруссии в прошлом году привезли 880 машин, из Армении — 173, а из Киргизии — 177.

Скриншот трансляции

Марат Гараев также сообщил, что в 2022 году плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118%. В бюджет перечислено более 2 млрд рублей.



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Татьяна Демина