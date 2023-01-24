Госкомитет Татарстана по туризму потратит 2,6 млн рублей на участие в международной выставке

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На участие в международной туристской выставке MITT, которая пройдет в Красногорске, Госкомитет Татарстана по туризму потратит 2,6 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Выставка пройдет с 16 по 18 марта в МВЦ «Крокус Экспо». К этому времени исполнитель должен подготовить стенд с надписью «Visit Tatarstan». Она расположится на площади 75 квадратных метров.

Еще исполнитель обязуется обеспечить деловую рабочую зону по периметру стенда. Например, заказчик хочет видеть зону для переговоров, арт-объекта, подсобного помещения для хранения полиграфических материалов и верхней одежды. Также Госкомитет требует предоставить выставочное оборудование и мебель.

Всю работу нужно сделать с момента заключения контракта и до 18 марта. Если заказчику не понравится качество услуг, он будет требовать с исполнителя штраф.

Фото: YouTube/ITE (скриншот видео)

Согласно данным из открытых источников, MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. Как отмечают организаторы, на нее съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.

В прошлом году в MITT принял участие 541 экспонент из 16 стран и регионов мира, а также из 57 регионов России. На MITT представлены все сегменты туристической индустрии, подчеркивает организатор.

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Айрат Назипов