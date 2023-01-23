Швеция возобновляет выдачу виз россиянам
Посольство Швеции в Москве сообщило о возобновлении приема заявлений на получение россиянами визы для посещения страны.
— Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global, — указали в дипмиссии.
16 января в посольстве сообщали, что по техническим причинам временно невозможно подать заявление на получение визы в Швецию.
Власти Мексики проводят консультации по организации безвизового режима с Россией. в дипмиссии пока не могут дать каких-либо гарантий по поводу восстановления авиасообщения с Россией, но Мехико надеется в будущем даже расширить летную программу.
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