Минобороны утвердило порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим. Такой приказ есть на портале правовой информации.



Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. При заключении военным контракта выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяют за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течение этого месяца.

Военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре стало известно, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия на детей. Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.



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Маргарита Головатенко