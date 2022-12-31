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В правительстве России уточнили правила назначения пособия на детей мобилизованных

11:53, 31.12.2022
В правительстве России уточнили правила назначения пособия на детей мобилизованных
Фото: goverment.ru

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия на детей. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

— Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации, — отметили в правительстве.

Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

Отметим, что в начале декабря кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

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Айрат Назипов
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