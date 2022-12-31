В правительстве России уточнили правила назначения пособия на детей мобилизованных

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия на детей. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

— Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации, — отметили в правительстве.

Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

Отметим, что в начале декабря кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

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Айрат Назипов