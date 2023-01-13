Историк Смолин: ЕС идет к кризису из-за непризнания провала антироссийских санкций

Историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с международной редакцией ФАН оценил, какими могут быть последствия антироссийских санкций для Евросоюза.



По его словам, по всей Европе растет разочарование текущей политикой, поскольку ограничения против России им крайне невыгодны.

Так, политика Берлина и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в период кризиса, в частности это касается введения санкций, вызвала культурный шок и сократила веру венгров в немецкую практичность:

— Традиционно практичные немцы ведут себя нерационально, закапывая свою экономику. Политика Германии рождает стойкое чувство, что признанный локомотив ЕС может застопориться и увлечь все остальные страны в глубокий кризис, — сказал Смолин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он отметил, что Европа пытается наказать Москву, но это все больше превращается в мечты о нанесении поражения России, однако Германии, Евросоюзу и даже НАТО это не под силу:

— Нереальные планы трансформируют нерациональную политику в настоящий провал, но признавать его очень не хочется. И поэтому его масштабы увеличиваются, вызывая у таких трезвых политиков, как Виктор Орбан, все большие опасения за будущее Венгрии и всего ЕС, — подытожил Смолин.

Напомним, санкции против России страны Запада начали вводить после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции. Среди ограничений — потолок цен на российскую нефть. Накануне сообщалось, что в ближайшее время Минэнерго России опубликует ответ на эту меру.

Глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в четверг, 13 января, предложил отменить экономические санкций против России. Клаус Эрнст выразил сожаление по поводу того, что представители Левой партии не могут достичь компромисса в вопросе об отмене экономических санкций против России.

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Маргарита Головатенко