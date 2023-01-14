В Венгрии 97% граждан высказались против санкций ЕС в отношении России

Почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России, сообщила в субботу официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.



Как подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, результаты национальных консультаций не оставляют сомнений в том, что граждане решительно отвергают санкции Евросоюза против России.

В консультациях, по данным правительства Венгрии, приняли участие более 1,3 млн человек. Голосование проходило в течение двух месяцев и завершилось 15 декабря, сообщает ТАСС.

Историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин оценил, какими могут быть последствия антироссийских санкций для Евросоюза. По его словам, по всей Европе растет разочарование текущей политикой, поскольку ограничения против России европейцам крайне невыгодны.

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Маргарита Головатенко