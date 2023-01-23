Зинэтула Билялетдинов о четвертой победе «Ак Барса»: «Пропущенный гол напрашивался, но я доволен игрой»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Он отметил, что игра была неплохой и он остался доволен командой:



— Наша команда сыграла достаточно неплохо, я доволен игрой. К сожалению, пропустили шайбу, но этот гол напрашивался, потому что соперник прибавил в движении, в активности, был настойчивым.

На вопрос о том, была ли установка бросать со всех позиций, Билялетдинов ответил, что такая установка — постоянная, и когда есть такая возможность — надо бросать.

Также Билялетдинов хорошо отозвался о Сергее Абрамове, вернувшимся в тренерский штаб:

— Я считаю, что Сергей Михайлович — очень опытный тренер, он давно работает и знает, как нужно это делать. Конечно, его заслуга большая, больше ничего сказать не могу, он молодец.

ХК «Ак Барс» сегодня обыграл «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1. Казанский клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции, в его активе 68 очков. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 25 января.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов накануне рассказал о задачах ведущих спортивных клубов республики на 2023 год. По словам министра, сейчас у «Ак Барса» стоит «амбициозная» цель:

— Идет перезагрузка в наших клубах. Задачи стоят амбициозные. Это, конечно же, войти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина.

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Маргарита Головатенко