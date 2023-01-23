«Ак Барс» обыграл «Трактор»

Фото: ХК "Ак Барс"

ХК «Ак Барс» обыграл «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1.

В первом периоде счет открыл Александр Радулов, а в начале второго периода большинство команды реализовал Никита Лямкин.

Преимущество команды в середине второго периода увеличил Станислав Галиев. С его подачи Василий Токранов установил итоговый счет.

Фото: ХК «Ак Барс»

Казанский клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции, в его активе 68 очков. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 25 января.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов накануне рассказал о задачах ведущих спортивных клубов республики на 2023 год. По словам министра, сейчас у «Ак Барса» стоит «амбициозная» цель:

— Идет перезагрузка в наших клубах. Задачи стоят амбициозные. Это, конечно же, войти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина.

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Маргарита Головатенко