Доля валютных вкладов на российском рынке по итогам 2022 года сократилась вдвое

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Доля валютных вкладов на российском рынке по итогам 2022 года сократилась вдвое и составила менее 10%, такую динамику показала статистика по ВТБ.



В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.

Большим спросом у клиентов традиционно пользуются сбережения в рублях, так как ставки по ним выше, чем по валютным депозитам. В прошлом году на фоне санкционных ограничений и резкого изменения ставок по депозитам доля валютных вкладов в российских банках снизилась примерно до 10%. Однако клиенты стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях.

В основном спрос на иностранную валюту наблюдается у состоятельных клиентов, размещающих в ней значительную часть сберегательного портфеля. Но и в этом сегменте доля валютных сбережений также снижалась, клиенты переводили средства в рублевые продукты и вкладывали в другие инструменты.

— Массовая розница практически не пользовалась иностранной валютой для диверсификации своих сбережений, предпочитая национальную валюту. Доллары, евро и некоторые мягкие валюты приобретались в основном для текущих расходов во время заграничных поездок. На начало 2022 года доля рублей в портфеле розничного клиента составляла 93%, а к концу года выросла до 97%, — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По оценке банка, привлекательные ставки по вкладам в рублях и новые инструменты диверсификации позволили состоятельным клиентам по-другому структурировать свои сбережения, оптимизировав валютный и срочный баланс под новые реалии. По итогам 2023 года эксперты банка прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения, в первую очередь — состоятельного сегмента, который продолжит увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют и инструментов в своем кошельке.

Банк России объявил о возобновлении с 13 января операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

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Маргарита Головатенко