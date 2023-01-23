Bloomberg: десятый пакет санкций будет направлен на ВПК России

Евросоюз может расширить ограничения в отношении российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, речь идет об отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс.

Отмечается, что Польша и страны Балтии намерены добиться более жестких санкций против России. Не исключено, что новые ограничения будут приняты в феврале.

Фото: pixabay.com

Неделю назад, в Евросоюзе заявили о намерении ввести десятый пакет санкций против России. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет антироссийских мер будет в основном касаться «закрытия лазеек» в уже принятых ограничениях.

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Айрат Назипов