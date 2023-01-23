В Казани разбирают новогодние иллюминации
Новогодние иллюминации в Казани демонтируют, сообщили в Комитете благоустройства Казани.
Так, праздничные арки уже полностью убрали на площади Свободы. Здесь украшения города простояли 35 дней.
В ближайшие дни иллюминации до конца разберут на Баумана и улице Кремлевской.
Советский район Казани этой зимой украсили новогодней иллюминацией за 3 миллиона рублей. В список вошли: новогодняя арка, шесть композиций «Снежная корона» и 70 композиций «Подарок новогодний».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым