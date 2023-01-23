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В Казани разбирают новогодние иллюминации

16:35, 23.01.2023
В Казани разбирают новогодние иллюминации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогодние иллюминации в Казани демонтируют, сообщили в Комитете благоустройства Казани.

Так, праздничные арки уже полностью убрали на площади Свободы. Здесь украшения города простояли 35 дней.

В ближайшие дни иллюминации до конца разберут на Баумана и улице Кремлевской.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советский район Казани этой зимой украсили новогодней иллюминацией за 3 миллиона рублей. В список вошли: новогодняя арка, шесть композиций «Снежная корона» и 70 композиций «Подарок новогодний».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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