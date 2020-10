Названы профессии, где женщины ожидают зарплату выше, чем у мужчин

На сегодняшний день российские женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины. Восемь лет назад разницы в зарплатах мужчин и женщин составляла 33—35%. Об этом в интервью RT рассказал главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Такие различия аналитики связывают с уровнем зарплаты в разных регионах страны, готовностью женщин работать за меньшие деньги и профессией соискателей.

Наибольший разрыв в ожидаемых зарплатах зафиксирован в группе профессий «Домашний персонал» — женщины рассчитывают на зарплату на 56% ниже, чем мужчины. Затем следует «Охрана и безопасность» (33%), «Административная работа», «Банки, инвестиции» (29%) и «Управление персоналом» (25%).

«В то же время на позиции в сфере рекрутмента или образования женщины рассчитывают даже на более высокую зарплату», — обратил внимание в беседе c RT заместитель гендиректора компании «Работа.ру» Александр Ветерков.

Фото: Роман Хасаев

Наименьшая разница уровня ожидаемых зарплат в группе профессий «Транспорт, логистика», «Автомобильный бизнес» (14%) и «Продажи» (12%).

В категориях «Фитнес, салоны красоты», «Строительство» и в вакансиях для студентов или соискателей без опыта работы женщины и мужчины претендуют на равный размер заработка.



В июне основательница проекта She is an expert, координатор программы «Демократия» Фонда им. Генриха Белля в России Нурия Фатыхова рассказала «Реальному времени» о последствиях пандемии коронавируса для карьеры женщин.

20 октября в Татарстане пройдет горячая линия по вопросам охраны труда женщин, их прав и гарантий.