В Генпрокуратуре России назвали число удаленных и заблокированных фейков о спецоперации

Генеральная прокуратура России добилась удаления или блокировки 125 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом пишет «РИА-Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Как отметили в Генпрокуратуре, за 11 месяцев этого года ее сотрудники направили в Роскомнадзор 1 630 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации. Это касалось материалов экстремистских и террористических организаций, информации, содержащей призывы к участию в несогласованных массовых акциях и ложных сообщений об актах терроризма.

— На основании указанных требований Роскомнадзором заблокированы либо удалены публикации с более чем 189 тысяч интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины — 125 тысяч, — отметили в ведомстве.

Фото: pxhere.com

Напомним, в конце ноября Генпрокуратура разработала порядок приостановки работы СМИ. В проекте приказа указано, что основаниями для мер прокуроров могут стать публикации, выдаваемые за правдивые, но по факту являющиеся недостоверными и создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Или если СМИ публикует фейковую информацию с данными о Вооруженных силах России или дискредитирует ВС России.

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Айрат Назипов